الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: خطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى مصر لها جذور تاريخية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الوثائق البريطانية حول خطة إسرائيل عام 1971 لنقل الفلسطينيين إلى العريش.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة"، عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، إن "هناك خطرًا حقيقيًا موجودًا وله جذور من زمان مش من دلوقتي، بعض الناس يقولون إن الظرف الإنساني الحاصل في غزة والمأساة وإسرائيل تجبر الفلسطينيين على الذهاب للحدود إلى مصر، وكأن الخطة وليدة اللحظة".

وواصل "الباز" استعراض الوثائق التي نشرها موقع "BBC عربي" عن خطة إسرائيل  "السفارة البريطانية قالت في تقريرها إن شيمون بريز، وزير النقل والاتصالات الإسرائيلي، وقتها قال إنه أكد أنه رغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن رسميًا السياسة الجديدة، ولن تنشر توصيات اللجنة الوزارية، التي تراجع الموقف، لكن هناك اتفاقا في مجلس الوزراء على متابعة تدابير بعيدة المدى، للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع مشكلات غزة".

وأضاف: "تقرير السفارة البريطانية في تل أبيب قال إن شيمون بريز يعتقد أن هذه التدابير ستؤدي إلى تحول في الوضع، خلال عام أو نحو ذلك، وطبقًا لتقرير السفارة البريطانية فإن شيمون بريز برر التكتم على السياسة الجديدة بأن إعلانها لن يؤدي إلا إلى تغذية الذخيرة لدى أعداء إسرائيل".

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