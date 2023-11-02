الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نقل البرلمان" توافق على اتفاقية توريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة

مجلس النواب
مجلس النواب

استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم استعرض مبررات ودافع ابرام اتفاقية، التسهيلات الائتمانية  بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٠ لسنه ٢٠٢٣.

أسباب وتفاصيل الموافقة

واستعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات، الأسباب التي قد تم تأجيل اتخاذ الرأي النهائي فيها لاجتماع اليوم حيث تبين للجنة أن هذه الاتفاقية لا تمثل اتفاقية قرض جديد، بل جاءت ضمن بعض الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع استجدت جراء الحرب الروسية الأوكرانية،  كانت ستعرقل استمرار  تنفيذ  مشروع توريد عدد  ١٣٠٠ عربة قطار سكك  حديد  جديدة من  طرازات مختلفة سبق أن ابرمت الهيئة عقد توريدهم منذ عام ٢٠١٩،وتم تنفيذه بالفعل حتي وصل ما تم توريده  من عربات إلى ٨٠٠ عربه حتى الآن.

وفي نهاية الاجتماع وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

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