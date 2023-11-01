علاء عابد: فتح معبر رفح لدخول الجرحى الفلسطينيين تأكيد على موقف مصر الإنسانى

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بفتح معبر رفح لخروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة، ودخول الجرحي الفلسطينين من قطاع غزة إلى مصر.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين يعد انتصارًا جديدًا لدعم مصر للقضية الإنسانية، وتأكيد على موقف مصر الإنساني ومساعدة الشعب الفلسطيني الأشقاء، ومساعدة الجرحى.

وأكد أن مصر لم ولن تدخر جهدًا من أجل ضمان سرعة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقود معركة دبلوماسية هامة منذ بداية الحرب



وقال النائب إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقود معركة دبلوماسية هامة منذ بداية الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف التصعيد وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع رئيس لجنة النقل بالبرلمان أن مصر لم تدخر جهدًا فى سبيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن معبر رفح تحول إلى طريق الإنسانية، بعدما أصبح ملتقى لجميع قوافل الإغاثة التى التقت من أجل دعم أهالى غزة.

كما أشاد برفع حالة الاستعداد القصوى بكل الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، حيث تم تخصيص 40 سيارة إسعاف والاصطفاف داخل معبر رفح.

وكانت قد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بوصول سيارات إسعاف تقل عددًا من الجرحى من قطاع غزة إلى معبر رفح، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وعرضت "القاهرة الإخبارية" لقطات حية للحظة وصول سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح.