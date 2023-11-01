الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: فتح معبر رفح لدخول الجرحى الفلسطينيين تأكيد على موقف مصر الإنسانى

علاء عابد
علاء عابد

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بفتح معبر رفح لخروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة، ودخول الجرحي الفلسطينين من قطاع غزة إلى مصر.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين يعد انتصارًا جديدًا لدعم مصر للقضية الإنسانية، وتأكيد على موقف مصر الإنساني ومساعدة الشعب الفلسطيني الأشقاء، ومساعدة الجرحى.

وأكد أن مصر لم ولن تدخر جهدًا من أجل ضمان سرعة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقود معركة دبلوماسية هامة منذ بداية الحرب


وقال النائب إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقود معركة دبلوماسية هامة منذ بداية الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف التصعيد وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع رئيس لجنة النقل بالبرلمان أن مصر لم تدخر جهدًا فى سبيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن معبر رفح تحول إلى طريق الإنسانية، بعدما أصبح ملتقى لجميع قوافل الإغاثة التى التقت من أجل دعم أهالى غزة.

كما أشاد برفع حالة الاستعداد القصوى بكل الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، حيث تم تخصيص 40 سيارة إسعاف والاصطفاف داخل معبر رفح.

وكانت قد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بوصول سيارات إسعاف تقل عددًا من الجرحى من قطاع غزة إلى معبر رفح، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وعرضت "القاهرة الإخبارية" لقطات حية للحظة وصول سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح.

حقوق الانسان القيادة السياسية معبر رفح الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي

مواد متعلقة

قانونية "مستقبل وطن": فتح معبر رفح انتصار جديد لإرادة الدولة المصرية

هند رشاد: مؤتمر مدبولى برفح رسالة باستمرار دعم مصر القضية الفلسطينية

برلمانى: "مجزرة جباليا" جريمة حرب وسُبة فى جبين المجتمع الدولى

حزب المؤتمر: فتح معبر رفح انتصار للدبلوماسية المصرية وأصبح ممرًا للإنسانية

برلمانى: زيارتى لمعبر رفح رسالة دعم لقواتنا المسلحة وجنودنا الأبطال

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

سيناء ترفع الستار عن كنزها الخفي.. خام المنجنيز يضيء سمائها

"القاهرة الإخبارية": وصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

باحث يكشف الرسائل السياسية من نشر الصين لسفن حربية إلى الشرق الأوسط

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعي

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد في غزة.. شكري ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا