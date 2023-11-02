الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: اتصالات زعماء العالم بالرئيس السيسى تؤكد أن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اتصالات رؤساء دول العالم ورؤساء الوزراء وآخرها اتصال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أمس، بالرئيس السيسي، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يؤكد أن مصر تحمل علي عاتقها القضية الفلسطينية، وأن مصر تتبني القضية الفلسطينية تبنيًا حقيقيًا ويعكس حرصها على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

إشادات بالدور المصرى 

وأكد النائب علاء عابد، أن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية هو حرب إبادة، حيث إن استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للأطفال في قطاع غزة وقد وصل عدد الأطفال الذين استشهدوا إلى الآن  (٣٥٠٠) طفل وهو رقم غير مسبوق على مستوي العالم، يؤكد أننا أمام حرب إبادة جماعية، مؤكدًا أن إسرائيل ستفشل في تحقيق هدفها، كما سبق وفشلت في حروبها السابقة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن إشادة السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وتسهيل خروج الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح، تأكيد على دور مصر المحوري الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الإنسان بمختلف جنسياتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات الرئيس السيسي قطاع غزة القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الاحتلال الصهيونى

مواد متعلقة

“القاهرة الإخبارية” تنقل ردود أفعال حاملى الجنسيات المزدوجة والمصابين فور وصولهم مصر

نائب بالشيوخ: دور مصر قيادة وشعبا قوي ومحوري في دعم القضية الفلسطينية

النائب حسن عمار: جهود مصر لصالح القضية الفلسطينية يعكس التزامها التاريخي والإنساني في مساندة الأشقاء

الأكثر قراءة

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى بعد توديع الدورى الإفريقى أمام صن داونز؟

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أمريكا: ملتزمون بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى

جيش الاحتلال: أحبطنا شبكة "صيد القطط" لانتزاع معلومات من قواتنا لصالح حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان