الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: مصر موقفها واضح جدًا برفض تصفية القضية الفلسطينية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مختلف عن مواقف الدول العربية الأخرى المواقف العربية غائمة غير واضحة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أنه "أحيانًا الصمت يُفسر بشكل مريب، والكلام يكون إدانة أو وقف الحرب، لكن لا أحد يفعل شيئا إيجابيا ويدخل طرفًا في إدارة الصراع الموجود على عكس مصر".

رفض تصفية القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن موقف مصر واضح جدًا؛ فتسعى أولًا لإدارة الصراع الموجود ووقف إطلاق النار، وعندما لا يكون هناك وقف لإطلاق النار تبذل مساعي إنسانية كبيرة جدًا لإعانة وإغاثة الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات أو استقبال المصابين والجرحى.

وأشار إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وترفض أيضًا توطين الفلسطينيين على أرضها؛ لأن هذا أمر متعلق بالأمن القومي المصري.

ونوه بأن الغرب أعطى ضوءا أخضر لإسرائيل لإبادة الفلسطينيين، موكدًا أن شعوب الغرب بدأت تقول إن ما يحدث في غزة عمل ضد الإنسانية بعد طول مدة الحرب في غزة، وهناك تيارات معارضة ضد ما يحدث في غزة.

مصر القضية الفلسطينية غزة قطاع غزة محمد الباز الباز إدخال المساعدات لغزة

مواد متعلقة

الباز: مصر تخوض الحرب بالفعل ولن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية

الباز: زيارة مدبولى رسالة للعالم كله من آخر شبر على أرض مصر

الأكثر قراءة

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

وثيقة بريطانية سرية عمرها 52 عاما تفضح مخطط إسرائيل لتوطين سكان غزة في العريش

مهاجم المصري معروض على الأهلي لـ6 أشهر بعد أزمته الأخيرة

البحرين تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل.. وتسحب سفيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان