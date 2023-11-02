محمد الباز: مصر موقفها واضح جدًا برفض تصفية القضية الفلسطينية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مختلف عن مواقف الدول العربية الأخرى المواقف العربية غائمة غير واضحة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أنه "أحيانًا الصمت يُفسر بشكل مريب، والكلام يكون إدانة أو وقف الحرب، لكن لا أحد يفعل شيئا إيجابيا ويدخل طرفًا في إدارة الصراع الموجود على عكس مصر".

رفض تصفية القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن موقف مصر واضح جدًا؛ فتسعى أولًا لإدارة الصراع الموجود ووقف إطلاق النار، وعندما لا يكون هناك وقف لإطلاق النار تبذل مساعي إنسانية كبيرة جدًا لإعانة وإغاثة الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات أو استقبال المصابين والجرحى.

وأشار إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وترفض أيضًا توطين الفلسطينيين على أرضها؛ لأن هذا أمر متعلق بالأمن القومي المصري.

ونوه بأن الغرب أعطى ضوءا أخضر لإسرائيل لإبادة الفلسطينيين، موكدًا أن شعوب الغرب بدأت تقول إن ما يحدث في غزة عمل ضد الإنسانية بعد طول مدة الحرب في غزة، وهناك تيارات معارضة ضد ما يحدث في غزة.