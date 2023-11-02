الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: هجمات 7 أكتوبر داست على كبرياء إسرائيل وفضحت أسطورتها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن الصراع الآن ليس بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أن العالم كله الآن على طاولة الصراع, وهذا أمر ليس به أي مبالغة من أي نوع.

وأضاف الدكتور محمد الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف Nم" أن إسرائيل تمارس نوعًا من التوحش ضد الفلسطينيين, وهناك مبالغة شديدة جدًا في سلوكها الإجرامي ولا تبقي على أي شيء ولا تراعي ديناً ولا إنسانية ولا مروءة ولا شهامة في حربها ضد الفلسطينيين.

وتابع: "إسرائيل تمعن في القتل لدرجة تفزعك، فطبقًا لتقديرات منظمة اليونيسف هنا أكثر من 400 طفل يُقتلون يوميًا. الطفل المفروض خارج الحسبة وخارج الصراع. طفل لا يعرف حاجة في الحياة".

الباز: استهداف المستشفيات في قطاع غزة هو الإجرام الأكبر

وأشار الباز إلى أن استهداف المستشفيات في قطاع غزة هو الإجرام الأكبر، متابعًا: "الشخص المصاب يلجأ ويعتصم بمكان هو شايف إنه مفروض حتى في قواعد الحروب مكان آمن، فإسرائيل تضربه، القطاع الصحي خرج عن الخدمة في قطاع غزة مفيش مستشفيات ولا أدوية".

وأكد أن إسرائيل ترد الضربة التي حدثت في 7 أكتوبر، معلقًا: "داست على كبريائها بالجزمة وأنهت أسطورة قدرة إسرائيل على الردع الإقليمي"، موضحًا أن هجمات 7 أكتوبر ليست اعتداء, لكنها جولة من جولات الأخذ والرد والفلسطينيون كانوا يواجهون الاحتلال.

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