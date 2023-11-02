الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث يكشف دور مصر المحورى فى العمل على استقرار الشرق الأوسط

الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي

أوضح الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دور مصر المحوري والرئيسي في العمل على استقرار الشرق الأوسط، من خلال جهود وتحركات دبلوماسية حثيثة من أجل تبني الرواية المصرية المتعلقة بمنع تصفية القضية الفلسطينية والتهجير وصولًا لحل الدولتين وأنها المنفذ الوحيد لتحقيق الاستقرار.

أهمية دور مصر في القضية الفلسطينية 

وقال الدكتور محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية خلود زهران، عبر قناة “extra news”، أن الدور المصري يحظى بأهمية كبيرة بشكل عام بالنسبة للقضية الفلسطينية تاريخيًا، وعلى وجه الخصوص في ثنايا الأزمة الراهنة، لأن التصعيد الراهن مختلف في شكله ومضمونه وطبيعة أهدافه عن كافة أشكال التصعيد التي حدثت قبل ذلك من قبل سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الاختلاف هذه المرة مرتبط بكون هذا التصعيد هو تصعيد غير مسبوق بما ترتب على ذلك أزمات إنسانية غير مسبوقة واجهها قطاع غزة. 

فلسطين القضية الفلسطينية دور مصر إسرائيل جرائم إسرائيل

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