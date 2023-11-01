محلل سياسى: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية غيّر حسابات الولايات المتحدة تمامًا

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ليست لديها خيارات كثيرة إزاء رفض الجانب المصري لخطة نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أمريكا تحاول التواؤم مع الموقف المصري، وكان هناك اجتماع بين نتنياهو وبين دول أوروبية يحاول فيه أن يطور الخطة، ويريد الحديث مع البنك الدولي والدول الأوروبية للضغط على مصر، مشيرًا إلى أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، لأن خروجهم من فلسطين يعني انتهاء القضية، ولكن الموقف المصري غيّر حسابات الولايات المتحدة تمامًا.

وأشار إلى أن جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، كانت لهجته حادة بأن أمريكا ستتصدى لإيران وحزب الله وأي لاعب آخر في المنطقة، وهو يقصد بذلك مصر، مؤكدًا أن نشر القوات المصرية تسبب لهم بمشاكل كبيرة في إسرائيل ومتخوفين من وجود رد فعل مصري.

موقف نتنياهو الآن تغير ويتحدث عن هدنة إنسانية

وأكد أن موقف نتنياهو الآن تغير، ويتحدث عن هدنة إنسانية وليس وقف إطلاق نار، لأنه اليوم شرب من المقلب الذي دخل فيه بإسقاط 17 جنديًا إسرائيليًا، لأنه دخل معركة الغلبة فيها للمقاومة.