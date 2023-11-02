رابطة الأندية تستطلع رأي الأهلي في إقامة مؤجلاته بالدوري قبل معسكر المنتخب

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن وجود اتصالات من جانب عامر حسين عضو الجبلاية والمشرف على لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المحترفة مع مسئولي النادي الأهلي، بشأن معرفة مدى إمكانية إقامة مباراتين من مؤجلات الفريق الأحمر خلال الأيام المقبلة.

وجاء تحرك مسئولي رابطة الأندية، بعد خروج الأهلى من بطولة الدوري الإفريقي، عقب التعادل سلبيًا مع فريق صن داونز الجنوب إفريقى أمس، حيث يرى عامر حسين أن هناك فرصة جيدة لإقامة مباراتين من مؤجلات الأهلى خلال الفترة المقبلة حتى لا يكون الفريق الأحمر مضطر لضغط مبارياته مستقبلا.

وهناك ثلاث مباريات مؤجلة للفريق الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا من الجولة الثانية والجونة فى الجولة الرابعة وبلدية لمحلة فى الجولة الخامسة، وذلك بسبب انشغال الأهلى ببطولة الدورى الأفريقى.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، أول مباراة في الدوري الممتاز أمام نظيره فريق المقاولون العرب بعد غد، السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدورى .

وهناك احتمالية خوض الأهلى مباراتين خلال الفترة التى تسبق بداية الاجندة الدولية، على أن تقام الأولى يوم 8 نوفمبر والثانية يوم 12 من الشهر نفسه، قبل انطلاق معسكر الفراعنة يوم 13 نوفمبر.

ولا توجد أي ارتباطات للاندية الثلاث أصحاب المباريات المؤجلة أمام الأهلى خلال نفس الفترة، ما يسهل مهمة لجنة المسابقات في تنفيذ مخططها.

ويبدأ منتخب مصر يوم 13 نوفمبر الجاري، معسكر تدريبى، استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.