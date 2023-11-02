الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع تطبيق مبادرة رئيس الوزراء فى خفض أسعار السلع

مبادرة خفض الأسعار
مبادرة خفض الأسعار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مكلفًا بالرقابة على أسعار وكميات السلع المعروضة، وتكثيف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التى تقدمها معارض "معًا ضد الغلاء" والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25% وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض"، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

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وكلف محافظ كفرالشيخ مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هى ظاهرة يعانى منها كل دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معًا لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتسهم في توفير السلع الغذائية.

جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ قامت بافتتاح عدد من منافذ "معًا ضد الغلاء" بمدن المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، فقد بدأت الأماكن والسلاسل التالية في تنفيذ المبادرة: (خير زمان - مصر والسودان - أسواق دياب - ماركت الرفاعي - كازيون ماركت - أسواق العائلة - زهران - أسواق المزرعة - أسواق عماد الدين - ألبان مندور)، بالإضافة إلى هايبر المنطقة الشمالية العسكرية بمدن المحافظة.

كفر الشيخ خفض الأسعار تموين كفر الشيخ السلع الأساسية رئيس الوزراء

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