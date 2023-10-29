الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حملات نظافة ورفع كفاءة المنتزهات العامة ببيلا في كفر الشيخ

حملات نظافة ورفع
حملات نظافة ورفع كفاءة المنتزهات العامة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، شن حملات مكثفة نظافة وتجميل وورفع الإشغالات والإنارة بشكل مكثف في نطاق مركز بيلا، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لمركز بيلا، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة منظومة النظافة العامة في بيلا

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والوحدات المحلية ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بنطاق مركز بيلا، وذلك تنفيذًا لخطة مجلس مدينة بيلا، للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي ودعم الإنارة العامة.

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وواصلت إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، استكمال أعمال تهذيب وقص وري الأشجار بالشوارع والأحياء وتكثيف أعمال النظافة العامة بالمنتزهات العامة، حيث يجرى حاليا العمل على رفع كفاءة المنتزهات بالمدينة، فى إطار الخطة الشاملة لرفع كفاءة المنتزهات بصفة عامة، وحرصا على المظهر الحضارى اللائق والرؤية البصرية والبيئة الصحية النظيفة، وجارٍ العمل والمتابعة المستمرة لجميع المنتزهات بمناطق المدينة المختلفة.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أنه يتم رفع  القمامة بجميع أحياء المدينة والمركز والعزب على مدار اليوم من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة والوحدات المحلية، مؤكدًا أنه يتم يوميًا رفع نحو 270 طن قمامة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى مواصلة الأعمال اليومية لصيانة الكابلات وكشافات الإنارة العامة واستكمال إنارة العزب طبقا لخطة المدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن إدارة التنمية ببيلا، تعمل بشكل دوري على متابعة أشجار الزينة والأشجار العالية خاصة المتداخلة مع أعمدة الكهرباء بالشوارع والأحياء والمنتزهات وعلى جوانب الطرق العامة وريها وتهذيبها وقصها.

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