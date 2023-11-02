برلمانى: الرئيس السيسى يبذل قصارى جهده لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، بشأن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، تأكيد على استمرار مصر لدعم القضية الفلسطينية وفق الحلول السلمية ووقف إطلاق النار وحل الدولتين.

جهود الرئيس لوقف التصعيد بين الجانبين

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي منذ بداية انطلاق الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يبذل قصارى جهده لوقف التصعيد بين الجانبين، والتواصل مع كل دول العالم لإنهاء أزمة القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار

وشدد عضو مجلس النواب على تأكيد الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

الدولة المصرية لن تتخل عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني

وأكد النائب أحمد سعد نويصر أن الدولة المصرية لن تتخلى عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وتقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والعلاجية لقطاع غزة، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

جرائم حرب تستوجب المحاكمة الدولية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أعمال العنف والقتل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ما هي إلا جرائم حرب تستوجب المحاكمة الدولية لانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتابع النائب أحمد سعد نويصر أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في كل الإجراءات التي تتخذها لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن مصر القومي واستقرار المنطقة عامة.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد تلقى اتصالًا هاتفيًا، مساء أمس، من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تسوية القضية الفلسطينية يتطلب إعمال حل الدولتين، وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. كما أوضح السيد الرئيس أن مصر تبذل جهودًا كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني، من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، وهو ما أعرب معه رئيس الوزراء البريطاني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكدًا موقف المملكة المتحدة بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات والتوصل لهدنة إنسانية.