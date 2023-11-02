برلماني: تلبية احتياجات المواطنين على رأس أولويات الرئيس السيسي

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، آليات تلبية كافة الاحتياجات الخدمية للمواطنين، خير دليل على دعمه للمواطنين في كافة المجالات وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح "عباس"، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يضع المواطن البسيط نصب أعينه من خلال دعمه المباشر وغير المباشر لتوفير احتياجاته، علاوة على العمل على بناء الإنسان خاصة في التعليم أو الصحة.

رفع المعاناة عن كاهل المواطن

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وخاصة من محدودى الدخل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التى مر بها العالم أجمع خلال السنوات الأخيرة، وليس مصر فقط، وأدت إلى تفاقم وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.

ولفت إلى أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح المجتمع.

مشروعات تنموية شاملة

ولفت إلى أن الدولة تعمل على توفير كافة الدعم اللازم للقطاع الخاص وإقامة مشروعات تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، والعمل على توطين الصناعات المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما يُساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك هو أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.