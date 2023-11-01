وكيل "خطة النواب": مخالفات المستشفى الجامعى بسوهاج تثير غضب الشارع

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا ضد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بشأن قيام إدارة المستشفى الجامعى بسوهاج بإلغاء الإعفاءات على الأشعة والتحاليل الخاصة بمرضى الحوادث والطوارئ وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن إعفاء جميع خدمات الطوارئ من الرسوم وتلقي جميع مرضى الطوارئ كافة الخدمات الطبية الطارئة بالمجان سواء في المستشفيات الجامعية او الحكومية او حتى المستشفيات الخاصة.

مخالفة صريحة لتوجهات الدولة

وأشار "سالم " خلال طلب الأحاطة إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لتوجهات الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومخالفة لصحيح الدستور والقانون ولقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى ظل ظروف أقتصادية صعبة يمر بها العالم وتمر بها مصر

وتناول وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الأمر أحدث حالة كبيرة من الغضب فى الشارع السوهاجي بأعتبار أن المستشفى الجامعي دائما هى الخيار الأول لكل المرضى لما تحتويه من إمكانيات وقوة بشرية وما زاد الأمر سوءًا قيام إدارة المستشفى الجامعى بإجبار كل حالات الحوادث والإصابات على دفع رسوم مرافق مع كل تذكرة حوادث حمراء تقطع من شباك التذاكر بالمستشفى دون وجود أي سند من القانون ينظم ذلك فى ظل أن المتعارف علية وفق الأجراءات السابقة أن تلك التذاكر مجانية.

إعادة النظر فى هذة القرارات الجديدة

وطالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال طلب الإحاطة بضرورة إعادة النظر فى هذة القرارات الجديدة الغير مدروسة والغير مرضية لأهالى سوهاج مع محاسبة من خالف القرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين المرضى والمستشفى، ليصبح تساؤل أبناء سوهاج ما الذى يميز أذن المستشفيات الحكومية عن القطاع الخاص إذا وجدنا أن كل الإجراءات الطبية بالمستشفى الجامعي مدفوعة الأجر الأمر الذى يمثل عبء كبير على كاهل الأسر.