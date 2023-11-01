برلماني: فتح معبر رفح للمصابين الفلسطينين موقف إنساني مشرف للقيادة السياسية

أشاد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المصرية، الدبلوماسية والإنسانية التي تهدف إلى إيقاف عجلة الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا بأن قرار مصر بالسماح بدخول الجرحى والمصابين من الفلسطينيين إلى مصر عبر معبر رفح، موقف إنساني مشرف للقيادة السياسية يضاف إلى مواقفها المشرفة التي سطرها التاريخ في كتير من المواقف وآخرها الحرب على غزة.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن مواقف مصر التاريخية يشهد لها القاصي والداني، وما زالت تدافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة في كافة المحافل وكافة المواقف.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا أمس، جريمة مكتملة الأركان، تؤكد وحشية إسرائيل، وإقدامها على إبادة جماعية للفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

وطالب النائب طارق عبد العزيز المجتمع الدولي بالتحلي بالعدل وتطبيق القانون الدولي والقيم الإنسانية، وعدم تبنيى ازدواجية المعايير، وعدم اعتبار أن إسرائيل دولة فوق القانون، وتقديم قادة الكيان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات من أي طرف

فيما قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار مصر بفتح معبر رفح واستقبال الجرحي والمصابين من الاشقاء في فلسطين للعلاج في مصر، دليلا قاطعا على وقوف مصر ومساندتها للقضية الفلسطينية وكذلك الدور الانساني الهام تجاه الاشقاء في الاراضي الفلسطينية.

وأضاف قريطم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مصر بذلت ولا تزال تبذل مجهودات كبرى من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووفد من الوزراء والسياسيين والاعلاميين إلى محافظة شمال سيناء ومعبر رفح بالامس ورسائل الدعم التي تم التأكيد عليها خلال المؤتمر الصحفي أمام معبر رفح.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدور المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات من أي طرف، فمصر تتعامل مع القضية الفلسطينية على إنها قضيتها وأفشلت مخططات تصفيتها التي سعى لها الاحتلال من خلال محاولات ودعوات التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج أراضيهم.

وأكد قريطم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يزال يقود العديد من التحركات من أجل وقف اطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إدخال أكبر قدر من الشاحنات والقوافل المحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، والتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة.