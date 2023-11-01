الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يحيى قلاش: نقابة الصحفيين أول من رفض التطبيع مع إسرائيل

الكاتب الصحفي يحيى
الكاتب الصحفي يحيى قلاش

أكد الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، أن نقابة الصحفيين كانت أول من حظر التطبيع مع المؤسسات الإسرائيلية منذ ثمانينات القرن الماضي، وأن هذا الموقف يمثل تاريخًا طويلًا من التضامن مع القضية الفلسطينية.

وأكد قلاش، في لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "cbc"، على موقف نقابة الصحفيين المبدئي والثابت في رفض التطبيع مع إسرائيل، وذلك في ضوء الاتفاقات التي أبرمتها بعض الدول العربية مؤخرًا لإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع الاحتلال.

وأشار قلاش، إلى أن نقابة الصحفيين كانت دائمًا في طليعة القوى الوطنية والعروبية التي تساند القضية الفلسطينية وتناهض سياسات الاحتلال والتهويد، وذلك منذ تأسيسها عام 1941، حيث أخذت منها نصف عمرها.

وأضاف أن بعض النقباء ساهموا في إنشاء منظمات إقليمية ودولية للتأثير في الرأي العام والمجتمعات المدنية لصالح القضية الفلسطينية.

وتحدث قلاش عن تاريخ نقابة الصحفيين المجيد في التضامن مع فلسطين، وذكر بأن المبنى استضاف شخصيات فلسطينية بارزة مثل ياسر عرفات ومحمود درويش، وأنه شهد إعلانات تاريخية مثل رفض البابا شنودة زيارة المسجد الأقصى إلا برفقة شخصية إسلامية كبرى، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين تجدد في كل جمعية عمومية تنعقد قرارها بحظر التطبيع مع إسرائيل.

نقابة الصحفيين التطبيع القضية الفلسطينية في المساء مع قصواء إسرائيل فلسطين

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