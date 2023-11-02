المثال باهر أبو بكر: "نبت" معرض يتناول فكرة الخروج في حياة النبات

“نبت”، عنوان المعرض الفردي الخاص، للفنان المثال باهر أبو بكر، والذي تحتضنه قاعة الباب سليم، في متحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

باهر أبو بكر: "نبت" يتناول فكرة الخروج في حياة النبات

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء الثلاثاء 7 نوفمبر، فعاليات معرض النحت الخاص للفنان باهر أبو بكر، والذي يقام تحت عنوان “نبت”، وذلك بقاعة الباب سليم، في متحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة. ويستمر المعرض حتي 18 نوفمبر الجاري.

وفي تصريح خاص لــ “الدستور”، كشف المثال باهر أبو بكر، عن ملامح وتفاصيل معرضه “نبت”، مشيرا إلي أنه المعرض الرابع الخاص في مسيرته الفنية، في مجال فن النحت.

وأوضح “أبو بكر” أن معرض “نبت” يضم 25 عمل نحتي، يتناول من خلالها تجربته الفنية النحتية، فى تناول العناصر النباتية فى الطبيعة من بذور وجذور وحركة خروج الحياة الجديدة للنبتة.

وتابع: أعمالى تتميز بمحاكاة الطبيعة بشكل تجريدى يجمع بين رشاقة مخلوقات الطبيعة للنباتات، وبين الخطوط والمساحات التصميمية الحادة والتى تتعاشق مع بعضها لتكون رؤية تشكيلة مختلفة.

وأضاف المثال باهر أبو بكر: أيضًا يتناول معرضي لفن النحت “نبت”، فكرة الخروج والتكاثر فى النبات تجد فى بعض الأعمال الربط بين البذور والساق والجذور معا لتجسد مفهوم الحياة الجديدة لعام ملئ بالطاقة والحيوية والقوة رغم ضعف تلك النبتة.

وعن الألوان التي يستخدمها المثال باهر أبو بكر، قال: أما بالنسبة للألوان، فأنا أحب المرح والسعادة والإبتسامة وهو ما يظهر فى أعمالى من الألوان المبهجة الحادة أحيانا.. يمثل اللون أيضا طاقة إضافية للأعمال يتمثل فى قوة شد تسحب الرؤية من الكتلة الضخمة إلى الانسحاب بهدوء وهو ما أراه فى النبت..أرى السيقان النباتية بألوانها الخضراء من الفاتح إلى الغامق تظهر بالنسبة لى كإنسان ينبت طفل صغير ضعيف ثم يتلون وتأخذ بشرتة ألوان الشمس حتى يصل إلى الشيخوخة وهو بمثابة الجذور فى النبات.

الرؤية الفلسفية لمعرض باهر أبو بكر

وعن رؤيته الفلسفية لمعرضه “نبت”، لفت المثال باهر أبو بكر، إلي أن: التفاعل مع الحياة هى تلك الروح التى تنبت وتتكاثر وتتلاقى لكى تستمر الحياة أن التفاعل بين بنى البشر يحدث من أول الخلق ينبت ويتشعب ويكون جيل بعد جيل ينبت بينة الخير والشر القوة والضعف ينبت معه القيم المختلطة التى ينظمها القيم الآلهية وقوانين إنسانية وتستمر الحياة فى تفاعلها نتعلم ونتامل ونقارن بيننا نحن البشر وبين مخلوقات الله الأخرى.

وتابع: "فننظر إلى النبات ينبت فى الكثير من الظروف ينبت فى الأرض الطيبة ينبت بين الصخور والجبال ويشق الحجر بفروعه وجذوره بالقوة الآلهية وعندما نتأمل فى مخلوقات الله تبدأ عملية التفاعل بالتشبيه والمقارنة بين ذلك النبت وبين البشر وباقى الكائنات، فنأخذ القوة من الجذور وتأخذ المرونة من الساق ونأخذ الخير من الثمار ونأخذ الجمال من الزهر وتستمر الحياة فى تفاعلها عبر البذور لتنمو حياة جديدة وما بين البذور والجذور تتفاعل الحياة.

وأكمل: “أننى أسجل فى منحوتاتى أشكالا مختلفة لعملية النبت أننى لا أحاكى الطبيعة ولكن أتأمل وأمارس الفن بنظرة تأمل فى مخلوقات الله ولم أجد أجمل ولا أقوى من قوة وعظمة الخالق فى تلك الكائنات التى فى ظاهرها ترها ضعيفة ولكن عندما تتأملها تجد فيها القوة والإصرار على الحياة..تجد فيها البهجة فى اللون الأخضر..تجد فيها سعادة البشر لخلق الهواء النقى الذى نستنشقه...أنه النبت أنه الحياة”.

معرض النحت الخاص للفنان باهر أبو بكر

معرض النحت الخاص للفنان باهر أبو بكر

معرض النحت الخاص للفنان باهر أبو بكر

معرض النحت الخاص للفنان باهر أبو بكر