الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أهمية الأماكن التراثية ودورها فى الفن التشكيلى" بمركز سينما الحضارة.. الأربعاء

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، عن إقامة ندوة بعنوان "أهمية الأماكن التراثية المصرية ودورها في الفن التشكيلي" تصاحبها عروض بصرية تحت عنوان "قراءة في معرض الغرفة"، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 بمركز سينما الحضارة، بدار الأوبرا المصرية- خلف صندوق التنمية الثقافية.

وتحت عنوان "الجبانات من المنظور البصري والتراثي" يستضيف مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ندوة للباحث حسن حافظ بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، على أن تتناول الندوة تاريخ جبانات القاهرة وأهم المعالم الفنية والجمالية التي تحويها القرافة مثل عمائر القرن التاسع عشر وشواهد القبور التي تتمتع بخطوط كتابية من مختلف العصور، كما ترصد ذكر القرافة في مصادر التاريخ وأشهر من دفنوا بها منذ عام 1400 وحتى القرن التاسع عشر.

ومن المقرر أن تقام الندوة في السابعة من مساء غدٍ الإثنين الموافق 11 سبتمبر الجاري، بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا- خلف المسرح الكبير.

مركز سينما الحضارة يحتفي باليوم العالمي لمهارات الشباب

وكان قد احتفى مركز سينما الحضارة باليوم العالمي لمهارات الشباب، في منتصف أغسطس الماضي، بعرض أربعة أفلام للمخرج محمد نادر؛ بقاعة السينما بدار الأوبرا خلف صندوق التنمية الثقافية، والأفلام الأربعة هي: "الساعة 9، دعاء، ما قدرش، آخر مرة"، كما أقيمت ندوة لمناقشة الأفلام؛ ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب.

ويأتي الاهتمام باليوم العالمي لمهارات الشباب من منطلق ما يواجهه الشباب من تحديات وعقبات تمنعهم من الوصول إلى الوظائف التي ترقى إلى طموحاتهم وما لديهم من مهارات، كما يركز اليوم العالمي لمهارات الشباب على ما يواجه الشباب من عقبات في الانتقال بين مرحلة الدراسة والتعلم ومرحلة الدخول في سوق العمل.

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