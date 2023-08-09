احتفاء باليوم العالمي لمهارت الشباب.. وعرض 4 أفلام بمركز سينما الحضارة

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يعرض مركز سينما الحضارة أربعة أفلام للمخرج محمد نادر؛ وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 16/8/2023 بقاعة السينما بدار الأوبرا خلف صندوق التنمية الثقافية.

والأفلام الأربعة هي: "الساعة 9، دعاء، ما قدرش، آخر مرة"، كما تقام ندوة لمناقشة الأفلام؛ ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمهارت الشباب.

اليوم العالمي لمهارات الشباب

يوم أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014 وبالتحديد في 15 يوليو، وقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لمهارات الشباب للتأكيد على أهمية تزويد الشباب بالمهارات والإمكانات التي تؤهلهم لشغل وظائف لائقة ذات تأثير هام في المجتمع، فضلًا عن تمكينهم من ريادة الأعمال.

ويُعد اليوم العالمي لمهارات الشباب فرصة مهمة وفريدة للحوار بين الشباب ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، كذلك للحوار بينهم وبين الشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وصانعي السياسات وشركاء التنمية في المجتمع.

ويأتي الاهتمام باليوم العالمي لمهارات الشباب من منطلق ما يواجهه الشباب من تحديات وعقبات تمنعهم من الوصول إلى الوظائف التي ترقى إلى طموحاتهم وما لديهم من مهارات، كما يركز اليوم العالمي لمهارات الشباب على ما يواجه الشباب من عقبات في الانتقال بين مرحلة الدراسة والتعلم ومرحلة الدخول في سوق العمل.

ويسلط الضوء أيضا على ما تواجهه الشابات من عقبات أكبر من ناحية جودة فرص العمل المعروضة عليهم فضلًا عن قيمة الأجور المعروضة عليهم وشروط العمل غير المنصفة.

ويهدف هذا اليوم إلى ضرورة تزويد مهارات الشباب وتشجيعهم على اكتساب مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بالعمل، ما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ومن أهم أهداف هذا اليوم لتنمية مهارات الشباب، هو ضمان حقوقهم في الحصول على فرص للتعلم والتدرب الفعال مدى الحياة، وتسليط الضوء على ضرورة تطوير مهارات الشباب التكنولوجية لكي يواكب الشباب التطورات التكنولوجية التي تسيطر على سوق العمل.