أبرزها "غياب مفاجئ وحضور دائم".. تفاصيل خريطة المعارض التشكيلية

تحتشد أجندة المعارض التشكيلية، لهذا الأسبوع بالعديد من المعارض الفردية والجماعية، من أبرزها المعرض الاستعادي الخاص للفنان سعيد العدوي، والذي يقام تحت عنوان "غياب مفاجئ وحضور دائم"، وغيرها من المعارض التشكيلية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

معرض “في الحارة”

وأول هذه المعارض، للفنان محمد عبد الجليل ــ جاليليو ــ والذي يفتتح في السابعة من مساء غدًا الإثنين، بقاعة آرت كورنر للفن التشكيلي بالزمالك، ويستمر حتي 28 أكتوبر الجاري.

وفي كلمته التقديمية لمعرض "في الحارة"، يقول الفنان محمد عبد الجليل: "الحارة المصرية لم تكن أبدا مجرد أزقة يعبرها الناس، بل هي حياة تنبض بأشخاص وعلاقات من خلال متناقضات كثيرة، تجمع بين الفقر والثراء، الجهل والثقافة، الشباب والكهولة، مجتمع مترابط يعيش فيه الجميع جنبًا إلى جنب كحلقات سلسلة متجانسة ومتينة.

في الحارة تتجلى تفاصيل الحياة بين نداء الباعه الجائلين وأصواتهم التي يتردد صداها في الأنحاء، وباعة الأسواق ولعب العيال وصراخهم. في الحارة، تمتزج الألوان والروائح مع بساطة الأحلام والأماني.في الحارة يلتف الأولاد حول الكرة، مابين ضحكاتهم الصافية، وصراخهم الحماسي، على وقع أنغام الموتوسيكلات والتكاتك.

غياب مفاجئ وحضور دائم

ومن المعارض التشكيلية، أيضًا التي يشهدها هذا الأسبوع، معرض استعادي للفنان سعيد العدوي، والذي يقام تحت عنوان “غياب مفاجئ وحضور دائم”، والذي تنطلق فعالياته في السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء 17 أكتوبر، ويستمر حتى 16 نوفمبر 2023، وذلك بمجمع الفنون بالزمالك ــ قصر الأميرة عائشة فهمي.

يقام المعرض بالتزامن مع الذكري الخمسين لرحيل الفنان التشكيلي سعيد العدوي، 1938 ــ 1973، والذي يعد واحدا من أهم الفنانين المصريين، وعرض ما يقارب من المائتي عمل فني بين تصوير ورسم وحفر يجتمعون للمرة الأولى في مكانٍ واحد منذ وفاة سعيد العدوي من مقتنيات متاحفنا الفنية ومن مجموعات خاصة موثوق في مصادرها.

وكان الفنان سعيد العدوي، قد رحل عام 19173 بعد أيام من انتصارات أكتوبر، وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، رحل بعد أن ترك إرثًا عظيمًا من الأعمال الفنية.

معرض تواصل

كما يواصل قطاع الفنون التشكيلية، فعالياته الفنية، فمن المعارض التشكيلية، التي تفتتح هذا الأسبوع، تحديدًا في السابعة مساء الخميس القادم 19 أكتوبر، المعرض الفردي الخاص للفنانة مروة عامر، والذي يقام تحت عنوان “تواصل”، وذلك بقاعة نهضة مصر، بمركز محمود مختار الثقافي. ويستمر المعرض حتي 30 أكتوبر الجاري.

ومروة عامر، سبق وشاركت في العديد من المعارض الجماعية، كما أقامت عدة معارض فردية خاصة، نذكر من بينها: معرض “أنغام لونية” بنقابة الصحفيين 2010، معرض “هندسيات” بجامعة القاهرة 2014، معرض “عزف علي الجدار” بجامعة القاهرة أيضا 2017.

معرض التجريد وأنا

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء الخميس 19 أكتوبر، يفتتح الفنان التشكيلي إبراهيم المطيلي، معرضه الفردي الخاص “التجريد وأنا”، وذلك بقاعة إيزيس، بمركز محمود مختار الثقافي. ويستمر المعرض حتي 30 أكتوبر الجاري. هذا ويفتتح المعرضين، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وفي إطار خريطة المعارض التشكيلية، تستمر فعاليات معرض “ظل الغائب”، للفنان إسلام زاهر، والذي انطلقت فعالياته قبل قليل بجاليري مصر بالزمالك ويستمر حتى الأول من نوفمبر 2023.

كما يستمر معرض الفنان التشكيلي الكبير سعد زغلول، “حداويت 2”، والذي انطلقت فعالياته مساء أمس السبت بجاليري دروب، ويضم المعرض أكثر من 30 لوحة مختلفة المقاسات بخامات عديدة من التصوير الزيتي والألوان المائية والباستيل والأكليريك، تعكس روح الطفولة وسحر الجنوب من صور الحياة اليومية والموضوعات الإنسانية، فى بهجة من الألوان والواقع والخيال.