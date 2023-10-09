افتتاح المعرض الجماعى "يوبيل النصر" بمركز الجزيرة للفنون.. الليلة

50 عملا فنيا توثق انتصارات حرب أكتوبر في المعرض الجماعي يوبيل النصر، الذي تنطلق فعالياته في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، في رحاب مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، ويستمر المعرض حتي 21 أكتوبر الجاري.

والمعرض الجماعي "يوبيل النصر" حصيلة بحث لأعمال الفنانين التشكيليين المصريين معروضة في عدة متاحف مصرية تشكيلية وتتناول ملحمة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

المشاركون في معرض “يوبيل النصر”

تشارك في المعرض الجماعي "يوبيل النصر"، أعمال فنية لكل من الفنانين: إبراهيم شتا ــ أحمد السيد علي ــ أحمد نوار ــ آمال معتوق ــ إنجي أفلاطون ــ جاذبية سري ــ جورج بهجوري ــ حامد ندا ــ حسن حشمت ــ حسن محمد حسن ــ حلمي فرج الله ــ رضا عبدالسلام ــ زكريا إسحاق ــ سمير الجندي ــ سيف وانلي ــ شاكر المعداوي ــ عبدالحميد الدواخلي ــ عبدالصبور عبدالقادر ــ علي عزام ــ كامل مصطفي ــ فتحي جودة ــ محمد طه حسين ــ محمد محمود رزق ــ محمد أحمد نادي ــ محمود أبوالفتوح ــ محمود سطوحي ــ محمود محمد عفيفي ــ مصطفي أحمد مصطفي ــ مصطفي جمال كامل ــ مصطفي الفقي ــ منصور فرج ــ نور اليوسف ــ هبة عنايت ــ يوسف سيدة.

الأعمال المشاركة في معرض “يوبيل النصر”

يضم معرض "يوبيل النصر" باقة من الأعمال الفنية التشكيلية التي توثِّق لأهم أحداث مصر الاجتماعية والسياسية، ألا وهو ملحمة انتصارات حرب أكتوبر، أعمالًا تعكس روح الوطن والأرض والناس، حتى وإن كانت قد وُثِّقت تلك الأحداث عن طريق الفوتوغرافيا أو الأفلام الوثائقية، فهو توثيق تقريري يخلو من روح الفنان المعايش للحدث، فالفنان يضفي إحساسه على سطح العمل فيخرج العمل أكثر صدقًا وأبعد في الرؤية.

جاءت الأعمال المقرر عرضها في معرض "يوبيل النصر"، حصيلة بحث عن الأعمال الفنية التي جسدت حرب أكتوبر في متاحف: متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف النصر ببورسعيد، متحف حسن حشمت، ليخرج الحدث بأعمال فنانين ليسو مؤثرين في الحركة التشكيلية المصرية فحسب، بل عايشوا انتصارات أكتوبر بالفعل، ومن بينهم الفنان أحمد نوار.