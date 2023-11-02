الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للمصريين في الخارج والداخل.. موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 للجولة الأولى والإعادة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

ارتفعت معدلات البحث عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية مع بدء اليوم الخامس للفصل في الطعون المقدمة للمحكمة الادارية العليا على الانتخابات الرئاسية للمرشحين المستبعدين ويستمر الفصل حتى 7 نوفمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

نعرض في التقرير التالي الموعد الرسمي لبدء انتخابات الرئاسة المصرية وموعد إعلان النتيجة الرسمية لرئيس جمهورية مصر العربية.

28 يوما تبقت على موعد انتخابات الرئاسة المصرية للمصريين بالخارج والتي تبدأ الجمعة 1 ديسمبر 2023 وتستمر السبت 2 ديسمبر 2023 وآخر يوم يكون الأحد 3 ديسمبر. 

37 يوما تبقت على موعد انتخابات الرئاسة المصرية للمصريين في الداخل والتي تبدأ الأحد 10 ديسمبر 2023 وتستمر الاثنين 11 ديسمبر 2023 والثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

ومن آخر يوم للانتخابات الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 يبدأ فرز الأصوات وينتهي الأربعاء 13 ديسمبر 2023 ثم الخميس 14 ديسمبر 2023 تتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة، ويتم البت فيها يومي الجمعة  15 ديسمبر والسبت 16 ديسمبر  2023 وكذلك الانتخابات بالخارج.

ويكون موعد إعلان النتيجة العامة في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 18 ديسمبر 2028.

الجريدة الرسمية تنشر عناوين لجان تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

منها التعرض لحرمة الحياة الخاصة.. 9 محظورات في دعاية انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 جولة الإعادة 

وتبدأ جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية في يناير من العام القادم مباشرة حيث تبدأ للمصريين في الخارج من الجمعة 5 يناير 2024 والسبت 6 يناير 2024 والاحد 7 يناير 2024.

وتكون جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية للمصريين في الداخل من الاثنين 8 يناير 2024 والثلاثاء 9 يناير 2024 والأربعاء 10 يناير 2024 وفي نهاية اليوم يبدأ فرز التصويت من الاربعاء 10 يناير وينتهي الخميس 11 يناير 2024.

يبدأ تقديم الطعون في قرارات اللجان العامة في الهيئة الوطنية للانتخابات الجمعة 12 يناير 2024  ويكون البت فيها السبت 13 يناير 2024 والاحد 14 يناير 2024.

الثلاثاء 16 يناير 2024 هو الموعد الرسمي لإعلان  النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة المصرية ونشرها فى الجريدة الرسمية.

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