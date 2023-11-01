الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اجتماع موسع لحث كافة أهالي دمياط على المشاركة في انتخابات الرئاسة

دمياط
دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية "٢٠٢٤/٢٠٢٣"، المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١و١٢ ديسمبر المقبل، حيث ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة،  إجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلى عدد من الجهات، لمناقشة دور تلك الجهات فى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات.

حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على دور الوحدات المحلية فى تنفيذ ذلك من خلال الاجتماعات والندوات الدورية، وأكد اللواء همام على دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات الشباب بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطنى، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب وتعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى، من خلال عقد حوار معهم لحمايتهم من اى أفكار متطرفة.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة، مؤكدًا على دور المجلس القومى للمرأة المرأة لنشر الوعى بين السيدات على المشاركه بالانتخابات نظرًا لدورها الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دورها لحث اسرتها على النزول للتصويت.

وأكد على ضرورة تفعيل دور الصفحات الرسمية لكافة الجهات بالمحافظة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة بالعملية الانتخابية والتأكيد على أنه حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما أكد على أنه لا بد من العمل على مشاركة قطاعات كبيرة من الشباب على مستوى محافظة دمياط في النزول والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة على مستوى مراكز وأقسام وقرى ومدن محافظة دمياط الجديدة.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية دمياط أحداث دمياط اخبار دمياط محافظة دمياط انتخابات رئاسة الجمهورية

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