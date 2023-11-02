الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 5 حالات تعد في شبين الكوم

جانب من الإشراف على
جانب من الإشراف على الإزالات الفورية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

إزالة 4 حالات تعدى بقريتي رملة الإنجب وجريس 

حيث قام  خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة اللواء حسين زيور مساعد مدير أمن المنوفية،والمقدم محمد النحاس رئيس فرع البحث، والعميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بشن حملة مكبرة لتنفيذ الإزالة لعدد 4حالات تعدي علي الأرض الزراعية بقريتي رملة الإنجب وجريس بمساحة إجمالية حوالي 220م، بحضور ا رمضان محمدي،و سعيد أبو السعود نائبي رئيس المدينة، والمهندس يوسف عبد المجيد مدير عام الإدارة الزراعية بأشمون، ورضا الكومي رئيس الوحدة المحلية برملة الإنجب، وحضور وليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس،و أحمد صقر مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، كما حضر  صبري زيد رئيس لجنه الازالات بأشمون،وقوات من مركز شرطة أشمون ومديرية أمن المنوفية  واللجنة المشكلة من الزراعة والوحدة المحلية،و قوة من مركز الشرطة وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

من جانبه أكد النمر علي إستمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون،مشددًا على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظًا علي الرقعة الزراعية.

إزالة خمس حالات تعدى بقريتي اصطباري وشبرا خلفون بشبين الكوم 

و علي صعيد آخر متصل قامت الوحده المحليه لمركز ومدينة شبين الكوم، بتنفيذ 5 حالات إزالات فورية بقريتي اصطباري وشبراخلفون وذالك  بمساحة إجمالية 2027 متر٢.و ذلك بحضور  وإشراف المحاسب السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وقوة أمنية من مركز شبين الكوم. 

محافظة المنوفية محافظ المنوفية ضباط مباحث مركز أشمون إزالات فورية في المهد اربع حالات تعدى

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