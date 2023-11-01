محافظ المنوفية يلتقي وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون 785 بمكتبه، وفد ممثلي وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، لمتابعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى وخطط مديريات الخدمات، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ووسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.



فى بداية اللقاء ثمّن محافظ المنوفية جهود وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي في دعم خطة المحافظة لإحداث تنمية شاملة وملموسة بشتى القطاعات المختلفة، لإقامة وإنشاء مشروعات ذات نفع عام تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بكافة المراكز والمدن والقرى، مضيفًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة بمشروعات البنية التحتية ووضع أولويات للقطاعات الهامة التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ومنها قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والأبنية التعليمية والصحة.



وأشار ممثلى وزارة التخطيط وبنك الإستثمار القومي الي أنه تم المرور الميداني علي العديد من المشروعات لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، حيث أثني الوفد علي مجهودات المحافظ الميدانية فى تنفيذ الخطط الاقتصادية والإستثمارية والوصول إلى نسب إنجاز عالية لتحتل المنوفية مراكز متقدمة بين محافظات الجمهورية، مؤكدين أن الزيارة تأتى تنفيذاُ لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.