لأول مرة.. المنوفية تشارك في ملتقى ومعرض "تراثنا"

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن المحافظة شاركت فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة" تراثنا " فى نسخته الثانية والذى أقيم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى الفترة من 28 وحتى 30 اكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وعدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة.

وأوضح المحافظ أن محافظة المنوفية تشارك لأول مرة فى الملتقى والمعرض الدولى الهام بمنتجاتها الفريدة والمتميزة من الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية من خلال جمعية تراثنا لما تتمتع به المنوفية من منتجات حرفية ذات جودة عالية وطابع مصري صميم، وتنوعت تلك المنتجات ما بين السجاد اليدوي المصنوع من الحرير والقطن وكذلك الأدوات المصنوعة من الفخار والخزف، والأرابيسك، وقطع الأثاث المطعمة بالصدف، ومخطوطات السيرما، وقد نالت إعجاب وتقدير الكثير من السادة رواد الملتقى المهتمين بمثل هذه المنتجات اليدوية، كما أبدى العارضون رضاهم عن تلك المشاركة التي كانت بمثابة نافذة جديدة يطلون منها على آفاق أوسع.

المنوفية قلعة الصناعات اليدوية المتميزة

وأكد محافظ المنوفية أن المنوفية تعد قلعة للصناعات اليدوية المتميزة وتولى المحافظة إهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية، مؤكدًا على مدى حرصه وإهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بكافة المعارض المختلفة على المستوى المحلى والدولى للمساهمة فى ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجههم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 20230.

الملتقى الصناعي يعد أكبر حدث صناعي في مصر يغطي 18 قطاعا صناعيا من خلال 18 غرفة صناعية تابعة لإتحاد الصناعات المصرية، ويهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والعربية والإفريقية للإسهام في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، ويشارك في معرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية والعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية.