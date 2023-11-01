الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية للاستماع لشكاوى المواطنين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

دراسة شكوى المواطنين 

واستمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين والتي تنوعت بين شكوى مواطن بناحية الباجور يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده وأخرى لمواطن بناحية مسجد الخضر يتضرر من قيام أحد المواطنين بالتعدي على الشارع العمومي، وعلى الفور، أحال المحافظ شكاواهم إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما كلَّف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة السادات وبركة السبع، بدراسة شكوى عدد من المواطنين بناحية قرية أبو نشابة والغوري، والعرض عليه بالموقف كاملًَا لاتخاذ اللازم.

ووجَّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات، بالتواصل الدائم والفعَّال وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.

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