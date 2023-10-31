مجلس جامعة المنوفية يكرم طلاب "النوعية" الفائزين بالمركز الثاني في "تطوير الحرف اليدوية"

كرم مجلس جامعة المنوفية فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة فريق طلاب كلية التربية النوعية الفائزين بالمركز الثانى فى مسابقة تطوير الحرف اليدوية والتي نظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية والسفارة الهولندية بمصر ضمن مشروع (تشغيل الشباب في مصر) والتي ضمت ١٠ فرق من الجامعات المصرية لتطوير تجمعين إنتاجيين للحرف اليدوية والتراثية (تجمع التطعيم بالصدف بمحافظة المنوفية).

كما كرم المجلس الدكتور محمد زيدان عميد الكلية والمشرفين على الفريق وذلك بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

رئيس جامعة المنوفية يهني طلاب الجامعة لفوزهم المشرف في أول نموذج يربط بين للجامعة والحرف اليدوية

وجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب مشيدا بما حققوه من مركز متقدم وتمثيل الكلية والجامعة بصورة مشرفة فى المسابقة التى تتم لأول مرة وتعتبر نموذجا جديدا للربط بين شباب الجامعات المصرية د وأصحاب الحرف التراثية، وذلك عن طريق دمج الافكار المعاصرة الحديثة بالابداع التراثي، مؤكدا أهمية مشاركة الطلاب فى مثل هذه المسابقات والمشاركة فى معرض "تراثنا" الذى يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والعمل المستمر على تطوير المعرض بتوجيهات رئيس الوزراء ليصبح ملتقى عربى دولى للمشروعات التراثية، وأهمية توعية الطلاب بالحفاظ على التراث والمساهمة في النهوض بالحرف اليدوية والتراثية التي تعبر عن الهوية المصرية وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

عميد التربية النوعية بالمنوفية فريق الكلية نفذ منتجات تلائم الأسواق الداخلية

وأوضح الدكتور محمد زيدان عميد التربية النوعية أن فريق الكلية قام بالتعاون مع أصحاب الحرف في تنفيذ منتجات جديدة تلائم الأسواق الداخلية والخارجية وتتناسب مع مختلف الأذواق، بالإضافة إلى تنفيذ خطط تسويقية بأدوات متطورة لأصحاب الحرف التراثية تساعدهم على التوسع والانتشار.

أهدى رئيس الجامعة الفريق الفائز شهادات تقدير والجائزة المالية التى فازوا بها، ويضم الفريق كل من: باسم خليل، ياسمين القاضى، حمدى اسماعيل، منة الله صبرى تحت إشراف الدكتور حامد عباس، الدكتور عبدالمنعم أبوشونة.