الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية لحالات إنسانية ويوجه بإجراءات عاجلة لحل شكاوى المواطنين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم ذات الظروف المعيشية والصحية الصعبة التى تنوعت بين مواطنة بناحية البتانون يعانى نجلها من خذلان بالطرف السفلي وعدم القدرة علي الحركة لمساعدتها على تحمل نفقات علاجه، موجها مديرية الصحة باتخاذ اللازم وبحث امكانية توفير علاجه على نفقة الدولة. 

 

كما وجه المحافظ بمساعدة حالة لمواطن بناحية شبراخلفون لديه بتر بالرجل اليمنى ويحتاج إلى تركيب طرف صناعى موجها إدارة العلاقات العامة بالتواصل مع إحدى الجمعيات الخيرية للمساهمة فى علاج الحالة مشيدا بدور المشاركة المجتمعية التى تعمل علي غرس قيمة العطاء والإنتماء.

المحافظ يلتقى عدد من الحالات الإنسانية بالديوان العام 


جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليوم، بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

تجديد ترخيص كشك لمواطنه 


وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطنة تلتمس تجديد ترخيص الكشك الخاص بها كونه مصدر دخلها الوحيد لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، والعرض عليه، فيما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه الالتماس المقدم من طالب بإحدى المدارس الثانوية بمنوف يلتمس الموافقة على تحويله إلى مدرسة أحمد الرفاعى صبح الثانوية ببهناى مراعاة لظروفه الخاصة وحرصا على مستقبله، والعرض عليه.


وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية لقاء محافظ المنوفية مع المواطنين صرف مساعدات مالية وعينية التوجيه بعلاج حالات مرضيه

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