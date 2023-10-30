الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيلة "صحة المنوفية": هدفنا الأول رضاء المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة

دكتوره رشا خضر وكيل
دكتوره رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في أولى جولاتها الميدانية، بالمرور على كل من مستشفى أشمون العام وحميات أشمون بمجمع مستشفيات أشمون بالإضافة لوحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات الخاصة وحملة للمرور على الأغذية، ورافقها في المرور اللجنة التي تم تشكيلها من الإدارات الفنية بالمديرية لمتابعة كل ما يخص الصحة بالمنوفية.

وضمت اللجنة إدارات العلاجي، المستشفيات، الوقائي، المكتب الفني، الرقابة الداخلية، التفتيش المالي والإداري، العلاج الحر، التمريض، وتم تفقد جميع الأقسام في مستشفى أشمون العام وتم التأكيد على الإهتمام بقسم قسطرة القلب وتوافر المستلزمات الطبية بها للقضاء على قوائم الانتظار مع سرعة التدخل في حالات الطوارئ الخاصة بجلطات القلب كما أكدت على ضرورة الإنتهاء من عمليات الأنف والأذن والأسنان. 

كما تفقدت وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، وقسم الأشعة ومتابعة الأجهزة الطبية، والكلى الصناعى وأبدت بعض الملاحظات فيما يخص المصاعد والإهتمام بمتابعة الأعطال وسرعة التدخل في حالة حدوثها وخاصة فيما يتعلق بالأجهزة الطبية، كما حرصت سيادتها في حميات أشمون علي تفقد الصيدليات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بها، وتابعت أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، كما أكدت على ضرورة الحرص والإهتمام بالنظافة العامة بالمستشفيات والأمن.                                                                          

وحرصت دكتورة رشا خضر  خلال المرور على الاجتماع برؤساء الأقسام بكل مستشفي وأكدت على ضرورة الانضباط الإدارى وتواجد الأطباء في أماكن عملهم وأن يكون الهدف الأول للجميع هو رضاء المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة والاهتمام بالجودة وإجراءات مكافحة العدوى.  

وكما قامت وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية بالمرور على الوحدات الصحية بالإدارة ومتابعة صلاحية الأغذية وعلى صعيد آخر قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على المنشآت الخاصة، واستطلعت سيادتها آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ورافقها في المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد، والدكتورة سوزان السعدني مدير إدارة المكتب الفني، الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، الدكتور أحمد رفعت مدير وحدة الرقابة الداخلية بالمديرية، الدكتورة إبتسام سعيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، الأستاذة وفاء الشاذلي مدير إدارة التمريض، الأستاذ سعيد عبد المعبود مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وكان في إستقبالهم كل من مديري المستشفى ومدير إدارة أشمون.

محافظة المنوفية وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية المرور علي المستشفيات الاهتمام صيانة الاجهزه المرور على مستشفى أشمون العام

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