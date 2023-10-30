الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر

اجتماع طاري بالمنوفية
اجتماع طاري بالمنوفية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا طارئا مساء اليوم الإثنين، أكد فيه أن التعدي على الأراضي الزراعية خطا أحمر، مشددا على أنه لن يسمح لأى مسئول أى كان موقعه بالتهاون أو التقصير في مهام عمله.

وقال المحافظ إن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغًا بملف التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الإدارات الزراعية علي شن حملات إزالة بدءا من الغد والتركيز علي الحالات الصارخة وتكثيف المرور الميداني للجان المشكلة والمتابعة الدقيقة والشخصية كل في نطاقه للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد كافة المخالفات في المهد سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال من ثبت تعديه على الأراضي الزراعية وارتكاب مخالفات البناء بإيقاف حصولهم على الدعم التمويني، في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولًا بأول، موجهًا باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل  محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية وأن أي تواطؤ سيتم التعامل بحزم، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا.

حضر الاجتماع كل من محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير المساعد ووكيل وزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التصدي بحزم للمخالفين اجتماع طاريء

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