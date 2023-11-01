صحة المنوفية تكشف لـ"الدستور" تفاصيل خروج 43 طالبًا تم استقبالهم بمستشفى قويسنا

كشفت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لـ"الدستور"، عن سبب دخول 43 حالة من طلاب المدرسة الفندقية إلى مستشفى قويسنا المركزي، حيث أكدت أن السبب غير معلوم حتى الآن، وجار التحقيق في الواقعة، كما أكدت أن حالة الإعياء التي دخل بها الطلاب إلى المستشفى لم تكن خطيرة.

تحقيق في الواقعة وتضارب أقوال الطلاب المصابين بالإعياء

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنها تابعت الحالات ولم يكن هناك أي سبب معروف مع تضارب في أقوال الطلاب، مما جعل الواقعة قيد التحقيق للتأكد من المتسبب في الحادث.

وكانت قد توجهت دكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، فور ورود بلاغ لطوارئ المديرية بوصول عدد 72 حالة وارتفع العدد الي 43 حالة إعياء لطلاب بالمدرسة بقويسنا بأعراض هبوط، وإغماء وصعوبة في التنفس إلى مستشفى قويسنا المركزي، توجَّهت الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى مستشفى قويسنا المركزي، حيث تم التعامل الفوري مع جميع الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتم خروج جميع الحالات تحسن.

ورافق وكيل الوزارة الدكتور أحمد سمير مدير إدارة العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد العسكري مدير الطب الوقائي، والدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد، والدكتور عماد رمضان مدير الإدارة الطبية، وفريق الوقائي بالمديرية والإدارة الصحية.

وكما تم الاطمئنان على الحالة الصحية للحالات ومتابعتهم ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى وتواجد كافة الأطقم الطبية، وقد قام الفريق الوقائي بالتوجه إلى المدرسة وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للتحليل.

وفي ختام الجولة تقدمت الدكتورة رشا خضر، بخالص الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية المتواجدة بالمستشفى لمجهوداتهم في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للحالات.