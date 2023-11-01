محيي صلاح محاضرًا لمدربي حراس يد منتخب العراق
وجه الاتحاد العراقي لكرة اليد الدعوة لمدربي حراس المرمى بالعراق لحضور ورشة العمل الخاصة بتدريبات حراس المرمى التي سيحاضر بها محيي صلاح مدرب حراس منتخب العراق لكرة اليد.
تشهد تدريبات منتخب العراق مواليد 2006-2007 إقامة ورشة عمل لمدربي حراس المرمى في العراق، وذلك تحت إشراف ظافر عبد الصاحب المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة اليد للناشئين 2006-2007.
سيلقي محي صلاح مدرب حراس المرمى للمنتخب العراقي الأول للرجال محاضرات وشرح تفصيلي لتدريبات حراس مرمى.
يأتي ذلك فى ظل تخطيط الاتحاد العراقي للارتقاء بمستوى المدربين العاملين في الأندية والمنتخبات والمراكز التخصصية.
تقام المحاضرات بداية من 6 نوفمبر الجاري وتستمر على مدار ثلاثة أيام وتشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية.