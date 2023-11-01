الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محيي صلاح محاضرًا لمدربي حراس يد منتخب العراق

محيي صلاح
محيي صلاح

وجه الاتحاد العراقي لكرة اليد الدعوة لمدربي حراس المرمى بالعراق لحضور ورشة العمل الخاصة بتدريبات حراس المرمى التي سيحاضر بها محيي صلاح مدرب حراس منتخب العراق لكرة اليد.

تشهد تدريبات منتخب العراق مواليد 2006-2007 إقامة ورشة عمل لمدربي حراس المرمى في العراق، وذلك تحت إشراف ظافر عبد الصاحب المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة اليد للناشئين 2006-2007.

سيلقي محي صلاح مدرب حراس المرمى للمنتخب العراقي الأول للرجال محاضرات وشرح تفصيلي لتدريبات حراس مرمى.

يأتي ذلك فى ظل تخطيط الاتحاد العراقي للارتقاء بمستوى المدربين العاملين في الأندية والمنتخبات والمراكز التخصصية.

تقام المحاضرات بداية من 6 نوفمبر الجاري وتستمر على مدار ثلاثة أيام وتشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية.

محي صلاح محي صلاح مدرب حراس المرمى للمنتخب العراقي الاتحاد العراقي لكرة اليد منتخب العراق لكرة اليد ورشة عمل لمدربي حراس المرمى في العراق

مواد متعلقة

منتخب كرة اليد مواليد 2006 يفوز ببطولة رومانيا

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

أول تعليق من الفنان صبري عبدالمنعم بعد براءة المتهمين بالنصب عليه

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

مفاجأة سارة.. انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر الأربعاء 1 نوفمبر

فى جولة مع وفد رسمى.. وزير زامبى يشيد بإنجازات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

التصريح بدفن 27 شخصًا من ضحايا حريق الطريق الصحراوى بالبحيرة (بالأسماء)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة