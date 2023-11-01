علي زين وكريم هنداوي.. قائمة منتخب مصر لليد في معسكر ألمانيا

قرر الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة اليد، استدعاء 18 لاعبًا، لخوض معسكر الفراعنة المقبل، استعدادً لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ويخوض فراعنة اليد معسكرًا مغلقًا بألمانيا خلال شهر نوفمبر الحالي، يتخلله مباراتين وديتين أمام ألمانيا، يومي 3 و5 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لكرة اليد، فترة إعداد آخرى خلال شهر ديسمبر المُقبل، في الفترة من يوم 17 وحتى 2 يناير المقبل 2024.

وشهدت قائمة فراعنة اليد، تواجد كريم هنداوي المحترف في صفوف الصفا السعودي، وعلي زين المحترف في صفوف برشلونة الإسباني.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد استعدادًا لـ"كأس الأمم الإفريقية"

كريم هنداوي - محمد علي - محمد عصام الطيار - محسن رمضان - محمد سند - أكرم يسري - إبراهيم المصري - خالد وليد - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد هشام سيسا - مازن رضا - علي زين - عمر الفولي - محمد مجدي - أحمد خيري - يحيى الدرع - سيف الدرع.

ويستعد منتخب مصر لكرة اليد، لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 28 يناير المُقبل 2024.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تعديل موعد إجراء قرعة مونديال اليد الإفريقي، لتقام يوم 15 نوفمبر الجاري، بدلًا من 21 من نفس الشهر.