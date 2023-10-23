كريم هنداوي يزينها.. قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد استعدادا لأمم إفريقيا 2024

أعلن الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، عن قائمة الفراعنة المتواجدة حاليا، في المركز الأولمبي بالمعادي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2024).

ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمزمع إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 28 يناير المقبل 2024.

وبدأ منتخب مصر استعداداته للمونديال الإفريقي، بمعسكر داخلي يبدأ اليوم ويستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، ثم معسكر خارجي في ألمانيا من 1 وحتى 5 نوفمبر، يتخلله مباراتين وديتين.

ويخوض الفراعنة فترة إعداد أخرى خلال شهر ديسمبر المُقبل، خلال الفترة من يوم 17 وحتى 2 يناير.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في كأس أمم إفريقيا

كريم هنداوي - عبد الرحمن طه - يوسف ناجي - محمد سامي - عبد الرحمن فيصل - محمد مجدي - هشام صلاح - مروان حاتم - أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال مسعود - أحمد خيري - عمر الفولي - أحمد سامح - محسن رمضان - محمد لاشين - عبد الله إمام - أكرم يسري - عمر خالد كاستيلو - إبراهيم المصري - خالد وليد - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود تغيان.