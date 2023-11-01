"مشروعك" يموّل 208 آلاف مشروع بتكلفة 27 مليار جنيه (فيديو)

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول ما حققه البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) حتى نهاية يوليو الماضى.

أشار وزير التنمية المحلية إلى سعى الوزارة الدائم لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، موضحًا أن البرنامج نفذ منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضي حوالى ٫206 2 ألف مشروع فى المحافظات بقروض اقتربت من 26،8 مليار جنيه، وفرت هذه المشروعات 1،6 مليون فرصة عمل.

وفي الفيديوجراف التالي، نستعرض أبرز التفاصيل حول مبادرة مشروعك وما وصلت إليه حتى الوقت الحالي.

مبادرة مشروعك

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة فى تنفيذ مشروعك وهي (مصر- الأهلي- القاهرة- الإسكندرية - التعمير والإسكان- الزراعى المصرى) على زيادة معدلات الإقراض، وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية، وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة، كما تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على تقديم الدعم الفنى اللازم لأصحاب المشروعات، وتدريب الموظفين والعاملين فى "مشروعك" وتنمية مهاراتهم، كما تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية فى استخراج التراخيص والسجلات الصناعية.

أضاف وزير التنمية المحلية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف استراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والأحياء والقرى خاصة المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" لدفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر، موضحًا أن برنامج "مشروعك" يأتى فى إطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى توفر قروضًا للراغبين بفائدة 5%.