الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مشروعك": تنفيذ 21 مشروعًا بـ 6 ملايين جنيه خلال سبتمبر في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن فرص العمل التي وفرّها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 38 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 21 مشروعًا بتمويل 5 ملايين و707 آلاف جنيه. 

وأكد المحافظ، الاستمرار في توفير التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" وذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تكثيف الحملات التوعوية

كما وجه محافظ المنوفية، القائمين على البرنامج بضرورة التوسع فى تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من "مشروعك" وفرّ فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف تأهيل جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، في إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

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