الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يلتقى الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الشيخ الدكتور/ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة/ مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة.

 وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء مجددا عن ترحيبه بضخ استثمارات جديدة من دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات التنموية بمصر، لا سيما في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار بصفة مستمرة، وتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات الجديدة.

 وصرح المستشار/ سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفيرة/ مريم الكعبي استهلت اللقاء بالتأكيد على توجه دولة الامارات العربية في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الشيخ الدكتور/ سعيد بن أحمد آل مكتوم لديه عدد من المقترحات لتنفيذ بعض المشروعات في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض ملامح هذه المقترحات التي تركزت  في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخاصة أن الوفد الاماراتى لديه عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم عرض بعض التفاصيل المتعلقة بأهمية المشروعات المقترحة، والعوائد المتوقعة من تنفيذها، كما تم التنويه إلى رغبتهم في إقامة مصانع متخصصة في هذا القطاع الحيويّ.

وأشار المستشار سامح الخشن إلى ترحيب رئيس الوزراء بالاستثمارات الاماراتية والتعاون في المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، موجها بدراسة المقترحات المطروحة، بالتنسيق  مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وإعداد تصور نهائي بها يشمل جميع أوجه المشروع.

وعقب عودته من شمال سيناء للإعلان عن الخطة الجديدة لتنمية المنطقة، وتفقده معبر رفح البري، أمس، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم،  محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، لبحث عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية بالمجالات المختلفة، وذلك بحضور المهندس/ أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة/ ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندسة/ دعاء سليمة، مديرة مركز تحديث الصناعة، وعدد من المسئولين والمستثمرين الإماراتيين. 
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بوزير الاستثمار الإماراتي، والوفد المرافق له من المسئولين والمستثمرين الإماراتيين في بلدهم الثاني مصر. 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والإمارات الشقيقة، وكذا علاقات الأخوة التي تربط بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء اليوم سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية

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