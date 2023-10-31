الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: سيناء ملك للمصريين.. والدولة لن تسمح لأحد باستوطانها

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى سيناء، رسالة قوية ومهمة للعالم.

وأضاف الباز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامجها "في المساء مع قصواء"، المُذاع على شاشة "CBC"، أنه حينما تعمر سيناء لن يطمع فيها أحد، وسيناء هي الجزء الأغلى عند المصريين، فهي ملك لهم ولن نسمح لأحد أن يطمع في هذه الأرض مرة أخرى.

وأوضح الباز، أن زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء تبطل خطط الأطراف الأخرى، كما أن تدشين المرحلة الثانية لتنمية سيناء من داخل الكتيبة 101 تحمل رمزية خاصة بأن القوات المسلحة هي التي تحمي الدولة بأجمعها.

الإعلامي محمد الباز الدستور زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قصواء الخلالي

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