الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 75 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بـ5 مراكز في المنيا

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات والمخالفات

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص  للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، بالتعاون مع قوات الأمن ووحدات التغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقري وكافة الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء في مهدها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين بدون أية أستثناءات.

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ومن جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـمراكز (سمالوط – ملوي – بني مزار) من إزالة 41 حالة تعد منها 10 حالات تعد خارج الحيز العمراني على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمركز سمالوط شمال المحافظة  بقري (منقطين - العزيمة - بني خالد) وحي جنوب المدينة، وإزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف بقريتى (دير أبو حنس - ابشادات) وأحياء شرق وجنوب مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إلى جانب فك عدد 2 شدة خشبية، وإزالة 9 حالات تعد في بني مزار بقريتى (أبو جرج – الحسينية) وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والمخالفين.

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وفي مركزي (مطاي – المنيا) نظمت الوحدات المحلية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 34 حالة تعد بالبناء المخالف منها 22 حالة تعد بالبناء على أرض زراعية في المهد بقري (منبال – بردنوها – إبوان – حلوة) وحي غرب مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إلى جانب إزالة 12 حالة تعد بقري (بني محمد سلطان – تلة – البرجاية – طوخ الخيل) بمركز المنيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها.

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المنيا إزالة 75 حالة تعدي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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