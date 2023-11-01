شبورة تصل حد الضباب.. "الأرصاد" تكشف عن تفاصيل طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الخميس، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات هيئة الأرصاد

وتوجد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

تفاصيل طقس الغد

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 31 22

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 30 22

دمنهور 29 21

وادى النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 27 19

السلوم 30 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبورماد 30 25

رأس حدربة 27 26

الفيوم 31 22

بني سويف 31 21

المنيا 31 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 20

قنا 34 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 23

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24