"الأرصاد" تحذر: فارق درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز الـ11 درجة بالمدن الجديدة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، المتوقعة اليوم الأربعاء، على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة حدوث تقلبات جوية سريعة في فصل الخريف.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن أبرز ما يميز فصل الخريف أن هناك فارقًا كبيرًا بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، لافتة إلى أن ذلك الفارق يزيد مع تقدم الوقت اتجاه فصل الشتاء.

وتابعت: "هناك استقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، علاوة على تلاشي فرص سقوط الأمطار في المناطق الداخلية للبلاد، وانحصارها فقط بشكل خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية، في السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات شمال الوجه البحري".

العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية

وواصلت: "درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، خلال فترة النهار، فتظل الأجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البجري، وشمال الصعيد وشمال سيناء، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد".

وأوضحت أن درجات الحرارة تنخفص انخفاضًا ملحوظًا خلال فترة الليل على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة التي تتمتع بظهير صحراوي بشكل كبير، في المدن الجديدة، والتي يتجاوز فيها الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا 11 درجة مئوية.

وتوقعت غانم استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة حتى منتصف الأسبوع المقبل، والتي تظهر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والتي تصل أحيانًا إلى حد الضباب، حتى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.