أبرزهم الطاقة والتجارة.. البرهان يقيل عددًا من وزراء الحكومة السودانية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان قرارًا، اليوم الأربعاء، قضى بتكليف عدد من الوزراء وإقالة آخرين، ضمن تغييرات حكومية محدودة.

ونص القرار، بحسب مجلس السيادة، على تكليف محيي الدين نعيم محمد سعيد بمهام وزارة الطاقة والنفط والفاتح عبدالله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين، وأبوبكر أبوالقاسم عبدالله بمهام وزارة النقل وأحمد علي عبدالرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري، كما نص القرار على وزارة شئون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارًا اليوم، بإنهاء تكليف عدد من الوزراء من مهامهم، وهم محمد عبدالله محمود من مهام وزير الطاقة والنفط، وإنهاء تكليف أمال صالح سعد من مهام وزيرة التجارة والتموين، وهشام أحمد علي أبوزيد من مهام وزير النقل، وسعاد الطيب حسن من مهام وزير العمل والإصلاح الإداري، وإبراهيم عبدالنبي من منصب وزير الثروة الحيوانية.

اللجنة العليا للطوارئ تبحث تلبية احتياجات السودان

وعلى جانب آخر عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات، اجتماعها الخامس بمدينة بورتسودان اليوم، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.

وقال جراهام عبدالقادر، وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفي بحسب بيان لمجلس السيادة عبر صفحته على موقع فيسبوك أن الاجتماع تداول حول عددًا من القضايا أبرزها الأوضاع الإنسانية وتوفير الدعم الإنساني وتقديم الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين، بجانب تقييم أداء وترتيب عمل اللجان التى تم تكوينها مؤخرًا في هذا الصدد، فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد حاليًا.

وأضاف جراهام أن عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وجه بإعادة ترتيب اللجان بعد تقييم عملها واتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاعها ودراسة الموقف، وفقًا للمتغيرات وصولًا للأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا فى بعض الأزمات.