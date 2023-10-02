البرهان: الجيش السودانى يقاتل مرتزقة أجانب استعانت بهم "الدعم السريع"

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنين، أن الجيش السوداني يواجه مرتزقة من جنسيات مختلفة يدعمون ميليشيات الدعم السريع في حربها ضد السودان.

جاء ذلك خلال كلمة عبدالفتاح البرهان أثناء زيارة تفقدية للفرقة التاسعة عشر مشاة بالولاية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد الفرقة التاسعة عشر مشاة وقادة الوحدات، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة عبر موقع "فيسبوك".

وأكد البرهان أن القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني، ودلل على ذلك بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة التاسعة عشر مشاة، والذين يمثلون كل السودان، مؤكدة في الوقت ذاته أن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعمًا للميليشيا المتمردة "الدعم السريع"، لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله، ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده.

البرهان: بعض السياسيين طلاب سلطة على حساب الوطن

وأوضح القائد العام للجيش السوداني أن بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواعي لا تستند على منطق.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني على انتصار القوات المسلحة، لأنها على حق ومسنودة بالشعب السوداني، لافتًا إلى أن النهاية الفعلية لهذه المعركة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وبحسب بيان مجلس السيادة تلقى البرهان تنويرًا من قائد الفرقة، أعقبه لقاء مع ضباط وصف وجنود الفرقة الرابعة مشاة، أشاد فيه بأدوار الفرقة ومنتسبيها في معركة الكرامة.

وترحم قائد الجيش السوداني على أرواح الشهداء، وحيى المرابطين الذين أفشلوا مخطط الغدر والخيانة من الجماعة الإرهابية بقيادة الإخوان.