خبير سوداني يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات زيارة البرهان إلى السعودية

قال محمد ألياس الإعلامي السوداني، إن التوقعات بزيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى المملكة العربية السعودية، تأتي في أوقات عصيبة يمر بها السودان، لأن السعودية الحل الأخير للأزمة والحرب السودانية في ظل العديد من الخسائر في السودان إثر الحرب المستمر منذ أشهر.

وأضاف “ألياس”، في تصريحاته الخاصة لـ"الدستور"، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يدركان أن استئناف واستمرار الحرب في السودان سيؤدي إلى عواقب وخيمة وكارثية خطيرة، وتقسيم البلاد الى عدة دويلات، فلابد من زيارة البرهان الى السعودية للجلوس على طاولة المفاوضات.

أبرز السيناريوهات المتوقعة

وأشار “ألياس” إلى أن التوقيع على اتفاق النار الدائم وجعل الخرطوم منطقة منزوعة السلاح وتحت إشراف الشرطة، كما نحن الشعب السوداني نعاني من آليات الجيش السوداني والدعم السريع بآلياته التي يهاجم بها الوحدات العسكرية.

كما أن الوضع الميداني والعسكري في الخرطوم، لا يسير في صالح الشعب السوداني، كما أنه على الطرفان أن يدركا أن الخيار العسكري خيار صعب وسيؤدي البلاد إلى تقسيم والانقسامات، فضلا عن انتشار الأوبئة والمخاطر وأصبح يوجد سوق للسلاح.

وكان من المقرر أن يذهب البرهان إلى الملكة العربية السعودية اليوم، إلا أن تم تأجيل الزيارة لترتيبات سعودية، حيث ترغب السعودية بزيارة البرهان لدعم منطق التفاوض ووقف إطلاق النار، وليس لزيارة السعودية.

وتابع ألياس أن المملكة العربية السعودية لديها رغبة كبيرة في إنهاء الصراع في السودان ومنبر تفاوضي في جدة.

المحادثات بين طرفي السودان

وخلال الفترة الماضية وتسعى المملكة العربية السعودية والعديد من الدول على رأسهما مصر، بتيسير المحادثات بين طرفي الصراع في السودان، من خلال منبر جدة، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية، طويل الأمد، يمهد لبدء محادثات سياسية لحل الأزمة.