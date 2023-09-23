البرهان يبحث مع مدّعى عام المحكمة الجنائية الدولية جرائم قوات الدعم السريع

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، السبت، في إطار مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كريم خان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وحسب بيان لمجلس السيادة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، تطرق اللقاء إلى الجرائم التي يتم ارتكابها في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من السودان على يد ميليشيات الدعم السريع المتمردة.

من جهته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي حرص حكومة السودان على تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الحالية والجرائم السابقة التي تم ارتكابها بدارفور على يد نفس العناصر التي تنتهك بشكل منهجي القوانين الدولية في حربها الحالية بالسودان، وتقترف الجرائم الشنيعة في حق المدنيين.

وأشار البرهان إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع المحكمة، وفتح قنوات التواصل معها.

من جانبه، قال المدعي العام للمحكمة إن الجرائم الحالية تبدو امتدادًا لما تم ارتكابه في دارفور قبل نحو عشرين عامًا، واستعرض المدّعي العام خلال اللقاء جهود المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لتحقيق العدالة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تندرج تحت اختصاص المحكمة.

وأشار كريم خان إلى أن تحقيقاته في الفترة المقبلة ستشمل تشاد وبعض المناطق في السودان، مبديًا انفتاحه للتعامل مع السلطات السودانية بما يخدم العدالة والمحاسبة.

البرهان يلتقى وزيرى الخارجية السعودى والروسى

وكان البرهان قد التقى، أمس، في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لبحث العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا، وسبل تنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وأطلع رئيس مجلس السيادة، وزير الخارجية الروسي على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته ميليشيا الدعم السريع ضد الدولة السودانية، والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين في السودان.

كما التقى البرهان، أمس بنيويورك، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وترقيتها بما يخدم المنفعة المشتركة.

وتطرق اللقاء للجهود التي تبذلها المملكة في معالجة الأزمة السودانية التي نشبت بسبب تمرد ميليشيا الدعم على الدولة.