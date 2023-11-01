الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبطال خارقون" على شاشة "الوثائقية" نوفمبر الجارى

الوثائقية
الوثائقية

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها خلال شهر نوفمبر الجاري 2023، السلسلة الوثائقية "أبطال خارقون"، التي توثق تجارب عدد من الأبطال الذين يتمتعون بقوى خارقة لقوانين الطبيعة، تمكنهم من القيام بأفعال لا يستطيع غيرهم القيام بها.

وتحاول السلسلة الوثائقية توضيح حقيقة وجود قوى خارقة في هذا الكون، وكشف اللغز المحيط بعدد من الأشخاص في العالم، وذلك من خلال الاقتراب منهم، والسعي إلى تقديم تفسيرات علمية للأسرار التي يخفونها.

تردد قناة الوثائقية الجديدة:

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي / H.

كما أعلنت قناة "الوثائقية"، عن عرضها الفيلم الوثائقي "نيرون"، على جزأين، خلال شهر نوفمبر الجاري 2023.

يرصد فيلم نيرون روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا، في محاولة للوصول إلى الحقيقة. يوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير "نيرون".

ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة من زوايا مختلفة، منها: هل حرق العاصمة روما بالفعل؟.. وهل كان إمبراطور روما الشهير تجسيدًا للشر المروّع، ومصابًا بجنون العظمة، أم أنه نجح في تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال عهده؟

وتعد أول قناة وثائقية مصرية يتم إطلاقها لتروي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر، على مختلف المجالات، سواء السياسة أو المجتمع أو الفن أو الاقتصاد وأفلامًا عن الطبيعة ومناطق وشخوص مصرية بارزة وغيرها، إضافة إلى إنتاجات حاصلة على جوائز.

قناة الوثائقية الوثائقية السلسلة الوثائقية أبطال خارقون السلسلة الوثائقية أبطال خارقون

مواد متعلقة

عقب تصدرها الترند.. نجوى فؤاد تكشف لـ"الدستور" حقيقة اعتزالها الفن

مواعيد عرض الـ 3 حلقات الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد تصوير غادة عبدالرازق لـ"صيد العقارب"

القصة الكاملة لانفصال أمير طعيمة عن زوجته.. من السبب؟

ملخص الحلقة الـ 6 عيشها بفرحة.. هاني الدقاق يعترف بحبه لـ"هبة مجدي"

بعد 4 شهور غيبوبة.. وفاة الإعلامية سارة حسن

قبل الحلقة الـ 13.. مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع

4 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل "على باب العمارة" لـ حاتم صلاح

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

مع دخول مصابى فلسطين لمصر.. انطلاق حملة للتبرع بالدم فى الإسماعيلية

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والبترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا