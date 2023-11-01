"أبطال خارقون" على شاشة "الوثائقية" نوفمبر الجارى

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها خلال شهر نوفمبر الجاري 2023، السلسلة الوثائقية "أبطال خارقون"، التي توثق تجارب عدد من الأبطال الذين يتمتعون بقوى خارقة لقوانين الطبيعة، تمكنهم من القيام بأفعال لا يستطيع غيرهم القيام بها.

وتحاول السلسلة الوثائقية توضيح حقيقة وجود قوى خارقة في هذا الكون، وكشف اللغز المحيط بعدد من الأشخاص في العالم، وذلك من خلال الاقتراب منهم، والسعي إلى تقديم تفسيرات علمية للأسرار التي يخفونها.

تردد قناة الوثائقية الجديدة:

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي / H.

كما أعلنت قناة "الوثائقية"، عن عرضها الفيلم الوثائقي "نيرون"، على جزأين، خلال شهر نوفمبر الجاري 2023.

يرصد فيلم نيرون روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا، في محاولة للوصول إلى الحقيقة. يوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير "نيرون".

ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة من زوايا مختلفة، منها: هل حرق العاصمة روما بالفعل؟.. وهل كان إمبراطور روما الشهير تجسيدًا للشر المروّع، ومصابًا بجنون العظمة، أم أنه نجح في تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال عهده؟

وتعد أول قناة وثائقية مصرية يتم إطلاقها لتروي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر، على مختلف المجالات، سواء السياسة أو المجتمع أو الفن أو الاقتصاد وأفلامًا عن الطبيعة ومناطق وشخوص مصرية بارزة وغيرها، إضافة إلى إنتاجات حاصلة على جوائز.