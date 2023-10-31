الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. "الوثائقية" تعيد عرض الفيلم الوثائقى "الكتيبة"

الفيلم الوثائقي الكتيبة
الفيلم الوثائقي الكتيبة

تعرض قناة الوثائقية اليوم الفيلم الوثائقي "الكتيبة"، ويرصد الفيلم حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101 شمالي سيناء، ويعرض الفيلم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة العاشرة مساء. 

وكان الفيلم قد عُرض للمرة الأولى في نهاية شهر سبتمبر الماضي ضمن احتفالات القناة الوثائقية بمرور 50 عامًا على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973. 

الفيلم يرصد بطولات الجيش في حربه على الإرهاب


ويرصد الفيلم بطولات الجيش في حربه على الإرهاب فوق أرض سيناء خلال السنوات التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، راصدًا أبرز العمليات والمعارك التي خاضها رجال الكتيبة شمالي سيناء، مستعرضًا حكايات الضباط والجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة مصر وأبنائها. 

كذلك يسلط الفيلم الضوء على الدور الوطني لأهالي سيناء وقبائلها في دعم قواتهم المسلحة المصرية ومساعدتها. 

مسلسل الكتيبة 101 

وفي سياق متصل، كان قد عرض في شهر رمضان الماضي مسلسل الكتيبة 101 آخر أعمال النجمين عمرو يوسف وآسر ياسين، وعرض في السباق الرمضاني 2023، وضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، نور النبوي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء.

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