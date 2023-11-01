"الوثائقية" تعرض فيلم "نيرون" فى نوفمبر الجارى

أعلنت قناة "الوثائقية"، عن عرضها الفيلم الوثائقي "نيرون"، على جزأين، خلال شهر نوفمبر الجاري 2023.

قصة فيلم نيرون

يرصد فيلم نيرون روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا، في محاولة للوصول إلى الحقيقة. يوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير "نيرون".

ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة من زوايا مختلفة، منها: هل حرق العاصمة روما بالفعل؟.. وهل كان إمبراطور روما الشهير تجسيدًا للشر المروّع، ومصابًا بجنون العظمة، أم أنه نجح في تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال عهده؟.

“الوثائقية” تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

وكانت القناة "الوثائقية" قد أعدت خريطة خاصة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر حرب أكتوبر، وذلك من خلال عدد من الأفلام الوثائقية، التي تكشف عن كواليس الحرب وشهادات حقيقية من ضباط وجنود شاركوا في هذه الملحمة العظيمة.

وعرضت هذه الأفلام على مدار شهر أكتوبر، ومن بين هذه الأفلام: السلسلة الوثائقية "حدث في 1973"، والتي توثق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة.

كما توثق يوميات الحرب على الجبهة منذ لحظة العبور حتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية، عربيًا ودوليًا، خلال الفترة المذكورة، وتذاع السلسلة يوميًا على مدار 45 يومًا.

وعرضت قناة "الوثائقية"، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، شهادات وثائقية متلفزة تحت عنوان "من أرشيف الجبهة"، والتي يظهر فيها عدد من قادة حرب أكتوبر وبعض السياسيين والكتاب والشخصيات العامة ممن شاركوا أو عاصروا الحرب المجيدة، وتوثق هذه الأفلام بعض الوقائع والمعارك والقرارات التي شهدتها المعركة.

كما عرضت القناة شهادات لأول مرة موثقة لضباط وجنود شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة قبل نصف قرن تحت اسم "أنا حاربت إسرائيل"، توثق هذه الشهادات الحصرية، التي جرى تصويرها في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر، مجموعة من البطولات العسكرية الخالدة التي يرويها من حملوا السلاح على الجبهة وشاركوا في صناعة النصر.

وأعلنت القناة "الوثائقية" عن إنتاجها وعرضها سلسلة وثائقية بعنوان "قادة أكتوبر"، والتي توثق السيرة الذاتية والعسكرية لأبرز رموز قادة حرب أكتوبر، وتكشف البدايات والخطوات الأولى لهؤلاء القادة، عن تأهيلهم العسكري، والحروب والمعارك المختلفة التي خاضوها.

كما كشفت هذه السلسلة إسهامات كل قائد منهم في التخطيط الاستراتيجي ورسم خطط العمليات والتدريبات في السنوات التي سبقت الحرب، كما تكشف كذلك بطولات مجهولة لهؤلاء القادة في المعارك التي دارت على الجبهة منذ لحظة العبور حتى وقف إطلاق النار، وتبرز السلسلة الإنجازات التي قدمها هؤلاء القادة العسكريون لاحقًا للوطن بعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر.

وعرضت القناة سلسلة وثائقية أخرى بعنوان "يوميات نصر أكتوبر"، والتي توثق أهم الأحداث والتطورات والتحولات التي واكبت نصر أكتوبر المجيد، وذلك منذ اللحظات الأولى لبدء المعركة وانتصاراتنا فيها حتى بدء وقف إطلاق النار، كما توثق السلسلة، التي تعرض بشكل يومي على مدار شهر أكتوبر، أهم الوقائع والمعارك وخسائر العدو.

وعرض ضمن خريطة قناة "الوثائقية" للاحتفال بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر ومضة وثائقية بعنوان "هوامش على دفتر النصر"، وتستعرض أقوال القادة السياسيين المصريين وغيرهم حيال الملحمة العسكرية المصرية وما تلاها من أحداث.

كما قدمت "الوثائقية" سلسلة أخرى بعنوان "من رسائل الجبهة"، والتي توثق مخاطبات بخط اليد أرسلها ضباط وجنود كانوا على الجبهة إلى أسرهم في مختلف المحافظات.

كما كشفت السلسلة المخاطبات التي تظهر على الشاشة لأول مرة عن المشاعر الإنسانية والحالة النفسية للأبطال الذين شاركوا في الحرب، وحرصهم على استعادة الأرض وتحقيق النصر في ظل حنينهم الكبير إلى أسرهم وعائلاتهم.