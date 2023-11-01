الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف موعد شهر رمضان 2024.. كم يوم باقي على بداية الصيام؟

شهر رمضان
شهر رمضان

بالتزامن مع اقتراب العام الجديد القادم، يكثر البحث من قبل المواطنين عن موعد شهر رمضان 2024، ومعرفة كام يوم باقي على الصيام، لأداء فريضة الصوم، والاستعداد لقدوم شهر رمضان.

موعد شهر رمضان 2024

وتستعرض “الدستور” موعد شهر رمضان 2024، وليلة القدر، وكم  يوم باقي على الصيام.

واعتبارا بأن شهر رمضان يكون هو الشهر المقدس لدى المسلمين بجميع أنحاء العالم، وأشار التقويم الميلادى إلى أن يكون شهر رمضان سيتبقى عليه 4 أشهر و12 يوما، حيث سيكون أول أيام شهر رمضان 2024 الإثنين الموافق يوم 11 من مارس 2024، وعدة شهر رمضان لعام 2024 سوف تكون 30 يوما، وسيتم الإعلان عن ميعاد شهر رمضان 2024 رسميًا وذلك عند ثبوت الرؤية لهلال شهر شعبان.

ويكون شهر رمضان هو الشهر التاسع بالتقويم الهجرى، الذى سيلى شهر شعبان وسيعتبر ذا مكانة مميزة لدى كافة المسلمين في جميع أنحاء العالم عن باقى الأشهر الأخرى وذلك باعتبار شهر الصوم هو أحد أركان الإسلام.

موعد ليلة القدر في شهر رمضان 2024

رغم اختلاف الكثير من العلماء حول تحديد موعد ليلية القدر، إلا أنه من المؤكد أن يكون موعد ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان، والتى تكون فى الليالى الوترية، أى فى ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29.

صلاة التراويح فى شهر رمضان

وتقام صلاة التراويح بالمساجد فى شهر رمضان بعد صلاة العشاء، ويحرص معظم المسلمين على تأديتها، كما سينبغى على جميع المسلمين فى شهر رمضان الإخلاص بالعبادة والابتعاد عن كافة المعاصى وأداء الصلاة فى أوقاتها وقراءة القرآن الكريم، وذلك بالإضافة إلى صلة الأرحام.

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متى جاء شهر رمضان في السنة الحالية؟

و يختلف موعد شهر رمضان المبارك من عام لآخر، حيث أن جاء شهر رمضان بمصر العام الجارى 2023، في يوم الخميس 23 الموافق مارس 2023، وكانت عدة شهر رمضان لعام 2023 بهذا العام 29 يوما.

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